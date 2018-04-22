«Амкар» одержал важную победу над «Тосно»

«Амкар» на выезде одержал важную победу над одним из прямых конкурентов за сохранение прописки в Премьер-лиге. 22 апреля подопечные Вадима Евсеева в Санкт-Петербурге одолели «Тосно» со счётом 2:0.

На 17-й минуте матча главный арбитр Алексей Еськов назначил пенальти после падения в штрафной «Тосно» Александра Мильковича в борьбе с защитником хозяев Сухаревым. Александр Рязанцев переиграл Юрченко, положив мяч точно в угол с 11-метрового.

Второй мяч зрители увидели только в компенсированное время матча. На второй добавленной минуте Михаил Костюков , который только вышел на замену, перехватил мяч в центре поля, убежал в контратаку и красивым обводящим ударом поразил ворота Юрченко.

Благодаря этой победе пермяки набрали 31 очко и за три тура практически обезопасили себя от прямого вылета из Премьер-лиги. А вот борьба за то, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе без стыковых матчей им предстоит серьёзная.