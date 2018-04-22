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«Амкар» одержал важную победу над «Тосно»
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«Амкар» одержал важную победу над «Тосно» 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
«Амкар» на выезде одержал важную победу над одним из прямых конкурентов за сохранение прописки в Премьер-лиге. 22 апреля подопечные Вадима Евсеева в Санкт-Петербурге одолели «Тосно» со счётом 2:0.
На 17-й минуте матча главный арбитр Алексей Еськов назначил пенальти после падения в штрафной «Тосно» Александра Мильковича в борьбе с защитником хозяев Сухаревым. Александр Рязанцев переиграл Юрченко, положив мяч точно в угол с 11-метрового.
Второй мяч зрители увидели только в компенсированное время матча. На второй добавленной минуте Михаил Костюков, который только вышел на замену, перехватил мяч в центре поля, убежал в контратаку и красивым обводящим ударом поразил ворота Юрченко.
Благодаря этой победе пермяки набрали 31 очко и за три тура практически обезопасили себя от прямого вылета из Премьер-лиги. А вот борьба за то, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе без стыковых матчей им предстоит серьёзная.
В следующем туре «Амкар» 29 апреля на своём поле примет столичный «Спартак».
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