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«Амкар» взял верх над «Тосно»
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«Амкар» взял верх над «Тосно» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Пермский «Амкар» одержал гостевую победу над «Тосно» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.
На 18-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: Сухарев нарушил правила против Мильковича и Алексей Еськов уверенно указал на «точку». Удар реализовал Александр Рязанцев.
А уже в компенсированное время «Амкар» снял вопросы о победителе. Маргасов потерял мяч в центре поля, сразу же пермяки провели контратаку, Михаил Костюков вновь ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел Буйволова и в итоге оказался в сетке.
После этого матча «Амкар» с 31 очком остался в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, а «Тосно» с 24 очками — в зоне вылета, на 15-м месте.
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