«Амкар» взял верх над «Тосно»

Пермский «Амкар» одержал гостевую победу над «Тосно» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: Сухарев нарушил правила против Мильковича и Алексей Еськов уверенно указал на «точку». Удар реализовал Александр Рязанцев

А уже в компенсированное время «Амкар» снял вопросы о победителе. Маргасов потерял мяч в центре поля, сразу же пермяки провели контратаку, Михаил Костюков вновь ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел Буйволова и в итоге оказался в сетке.

После этого матча «Амкар» с 31 очком остался в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, а «Тосно» с 24 очками — в зоне вылета, на 15-м месте.