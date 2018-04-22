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Вадим Евсеев: «Амкар» сыграл надежно в обороне и реализовал те моменты, которые создал"
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Вадим Евсеев: «Амкар» сыграл надежно в обороне и реализовал те моменты, которые создал" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев после победы над «Тосно» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что соперник умеет решать исход игр в концовках. Специалист сравнил этот матч с «финалом».
— Для нас каждая игра решающая, — сказал во флэш-интервью Евсеев. — Мы два месяца назад вылетели из Кубка, но сегодня у нас был финал. Но это только начало. Три игры впереди довольно-таки важных. Ребята показали настрой, желание, и перебороли ту ситуацию, которая была у нас последние две игры, когда мы два раза по 0:3 проиграли.
— По ощущениям, во втором тайме «Амкару» было сложнее. Это заслуга соперника?
— «Тосно» по многим показателям идет в лидерах чемпионата, хотя и находится в низу таблицы. Игры, в частности матч со "Спартаком", когда они в концовке добились результата, это прежде всего заслуга «Тосно». Мы это предполагали, мы это ждали. В первом тайме мы отодвинули их от ворот, во втором тайме они обратно нас прижали, но кроме верховых передач ничего опасного не было. Считаю, что команда сыграла очень надежно в обороне, а потом мы реализовали те моменты, которые создали.
Тосно — Амкар
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