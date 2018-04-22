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Мусаев: «Краснодар» сделает всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов
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Мусаев: «Краснодар» сделает всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (1:2) в матче 27-го тура РФПЛ.
«У нас было хорошее начало, мы быстро переходили в атаку, были моменты. Затем ЦСКА переломил игру, уже у них было много голевых эпизодов. Во втором тайме мы стали лучше действовать на подборах и при организации атак, больше играть вперёд, чаще находить игроков, которые располагались между линиями. Во многом благодаря этому забили, могли забить ещё, игра шла под нашим контролем. Но ЦСКА забил дважды, когда эпизоды вроде уже были доиграны. В одном случае Муса подобрал мяч, в другом неудачно сыграл Классон. Таким образом, в ситуациях, которые ничего не предвещали, пропустили два мяча.
Не было установки меньше играть с мячом. Так получилось. Мы хотели более быстро выходить в атаку, понимали, что имеем преимущество в скорости, но так получилось, что, может быть, ЦСКА чуть больше владел мячом. Я бы не сказал, что замены как-то повлияли на матч. Наоборот, считаю, что во втором тайме мы действовали хорошо, и так случилось, что пропустили два мяча.
Поражения у всех бывают. Я думаю, нас это не выбьет из колеи. Наоборот, будет стимул ещё больше работать, лучше готовиться к следующим матчам. В спорте нужно ставить самые максимальные задачи. На сегодняшний момент это Лига чемпионов, и мы сделаем всё, чтобы туда попасть», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».
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