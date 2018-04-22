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Губернатор Ленинградской области пообещал футболистам «Тосно» погасить задолженности по зарплатам
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Губернатор Ленинградской области пообещал футболистам «Тосно» погасить задолженности по зарплатам 

RT на русском 1 час назад
Фото: 59.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с футболистами «Тосно» пообещал им погасить задолженности по зарплатам.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Приехал я с одной целью — чтобы поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженности, которые есть по заработной плате, будут покрыты», — сказал Дрозденко.
Он отметил, что в клубе будут происходить изменения юридического характера. Кроме того, губернатор выразил надежду, что в «Тосно» придут компании, которые смогут поддержать команду.
«Очень важно, не скрою, удержаться в премьер-лиге. Сохраните тот бойцовский дух, который у вас есть на сегодняшний день», — добавил Дрозденко.
Он подчеркнул, что основной задачей руководителей клуба является формирование пула либо учредителей, либо инвесторов, либо рекламодателей.
Ранее сообщалось, что «Амкар» одержал уверенную победу над «Тосно» в матче РФПЛ.
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