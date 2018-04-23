Правительство Ленобласти будет вести переговоры по «Петровскому», если «Тосно» останется в РФПЛ

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

— Переговоры с представителями администрации Санкт-Петербурга ПАО «Газпром» о долгосрочном пользовании стадионом «Петровский» для домашних игр футбольного клуба «Тосно» будут вестись в случае продолжения игр команды в российской Премьер-Лиге.

На первом этапе переговоры будут вестись о заключении договора пользования стадионом. В дальнейшем на основании договора пользования область будет предлагать варианты передачи объекта в собственность, либо его «обмена» на иные объекты для принятия решения собственниками стадиона, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора, размещенном на официальном сайте Администрации Ленинградской области.

Губернатор Ленобласти: Продолжаем переговоры о передаче «Петровского» в собственность региона

Напомним, 21 апреля на встрече с футболистами и тренерами «Тосно» глава региона Александр Дрозденко сообщил, что руководство области «продолжает переговоры о передаче стадиона в собственность области».

«Петровский» — домашняя арена «Тосно» на сезон 2017/2018. На основном поле тосненцы провели все домашние матчи кроме игр против «Томи» и «Луча-Энергии» в Кубке России, которые состоялись на малой арене. Еще одна игра против «Рубина» была перенесена в Саранск из-за холодной погоды в Петербурге.

Ранее домашние матчи на «Петровском» проводил «Зенит» . Последний раз сине-бело-голубые играли на арене в качестве хозяев 17 мая 2017 года, когда команда под руководством Мирчи Луческу обыграла «Краснодар». Сейчас зенитовцы принимают соперников на стадионе «Санкт-Петербург».

«Тосно» после 27 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.