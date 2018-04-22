ЦСКА выиграл пятый юбилейный матч подряд 

Матч против «Краснодара» стал для ЦСКА 800-м высшем российском дивизионе. Армейцы одержали пятую подряд победу в юбилейных встречах. Причем героем матча с «быками» стал Ахмед Муса, который принес красно-синим победу и 700-м матче в премьер-лиге. (Кирилл БУРДАКОВ)
Юбилейные матчи ЦСКА в чемпионате
Соперник
29.03.1992
Спартак Вл (г) — 0:2 100-й 17.06.1995
Локомотив НН (г) — 0:0 200-й 17.06.1998
Ростсельмаш (г) — 0:1 300-й 18.08.2001
Анжи (г) — 0:0 400-й 13.03.2005
Терек (д) — 3:0 Олич, Карвалью, Рахимич
500-й 12.07.2008
Спартак (г) — 5:1 Вагнер Лав-3, Красич, Джанер Эркин
600-й 20.08.2011
Томь (д) — 3:0 Думбья-2, Хонда
700-й 06.12.2014
Кубань (г) — 1:0 800-й 22.04.2018
Краснодар (д) — 2:1 Муса-2 ЦСКА — Краснодар