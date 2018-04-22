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ЦСКА выиграл пятый юбилейный матч подряд
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ЦСКА выиграл пятый юбилейный матч подряд 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Матч против «Краснодара» стал для ЦСКА 800-м высшем российском дивизионе. Армейцы одержали пятую подряд победу в юбилейных встречах. Причем героем матча с «быками» стал Ахмед Муса, который принес красно-синим победу и 700-м матче в премьер-лиге. (Кирилл БУРДАКОВ)
Юбилейные матчи ЦСКА в чемпионате​
Соперник
29.03.1992
Спартак Вл (г) — 0:2  100-й  17.06.1995
Локомотив НН (г) — 0:0  200-й  17.06.1998
Ростсельмаш (г) — 0:1  300-й  18.08.2001
Анжи (г) — 0:0  400-й  13.03.2005
Терек (д) — 3:0  Олич, Карвалью, Рахимич
500-й  12.07.2008
Спартак (г) — 5:1  Вагнер Лав-3, Красич, Джанер Эркин
600-й  20.08.2011
Томь (д) — 3:0  Думбья-2, Хонда
700-й  06.12.2014
Кубань (г) — 1:0  800-й  22.04.2018
Краснодар (д) — 2:1  Муса-2  ЦСКА — Краснодар
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