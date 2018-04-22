Ещё
Сергей Герасимец: «Отдали Шатова и Дзюбу — так сделайте, чтобы против „Зенита“ они не играли»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Герасимец: «Отдали Шатова и Дзюбу — так сделайте, чтобы против „Зенита“ они не играли» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-нападающий "Зенита" Сергей Герасимец в интервью «СЭ» заявил, что руководство сине-бело-голубых не должно было отдавать в аренду Олега Шатова и Артема Дзюбу.
— Олег Шатов забил в матче с «Краснодаром», Дзюба — сегодня. Эти 5 потерянных «Зенитом» очков стоили того, чтобы отпускать футболистов в аренду?
— Надо вспомнить, что Шатов и Дзюба не имели постоянного места в составе «Зенита». Их вынудили уйти. Вопрос в другом — кого вместо них взяли? Стоило ли менять Дзюбу на Заболотного и Шатова на Оздоева? Я не перестаю удивляться… Ну отдали игроков, сделайте так, чтобы они против вас не играли. А вот так зачем делать? Эти футболисты «Зенита», которые вернуться в клуб летом, будут играть в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Не понимаю, ведь обоим можно было запретить играть. Страдают из-за этого болельщики — в очередной раз могут не увидеть Лигу чемпионов в городе, который больше всего этого заслуживает. (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Локомотив" - "Уфа". Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев "Лацио" разгромил "Сампдорию", Иммобиле оформил дубль Стартовал XII Международный турнир детских команд КХЛ "Кубок Газпром нефти"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение