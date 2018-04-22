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Виктор Гончаренко: «Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к „Зениту“
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Виктор Гончаренко: «Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к „Зениту“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:1) отметил, что команда проявила характер, а также оценил перспективы попадания в Лигу чемпионов. Напомним, армейцы вышли на второе место, однако пока уступают "Спартаку" по потерянным очкам.
— Переломная точка? После того, как мы пропустили, минут 15 приходили в себя, — отметил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол». — Как только пришли в себя, может быть, путем замен, минуте на 70-й наступил этот перелом. Думаю, в очередной раз команда проявила характер. Мы много раз были в сложных ситуациях. Мне казалось, что силы нас покидают, но за счет того, что у нас есть стержень, мы смогли переломить ход встречи и одержать победу. Нам было тяжело в конце. Мы много матчей сыграли в этом промежутке. Тем не менее, доволен, как мы отреагировали на пропущенный мяч, начинай с 60-70-й минуты.
— Выпустили Натхо для атаки или усиливали опорную зону для обороны?
— Когда выходил Натхо, думали только об атаке.
— Муса… До этого Чалов. Как это происходит?
— Нападающие для этого и нужны. Рад за нападающих. Команды, которые идет вверху, должны иметь игроков, которые забивают. Мы до этого не дотягиваем. Приходится компенсировать это группой атаки.
— При фоле на Витинью должна быть красная карточка?
— Я не видел, поэтому мне сложно комментировать. У него рассечение, посмотрим на его состояние.
— Перспективы попасть в Лигу чемпионов?
— Мы идем от игры к игре. Нам было сложно готовиться, потому что очень много матчей было. У нас сейчас "Зенит". Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к нему.
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