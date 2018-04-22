«Авангард» на выезде победил «Кубань»

«Авангард» победил «Кубань» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Стоит отметить, что защитник «Кубани» Николай Марков на 54-й минуте получил красную карточку.

«Авангард», набрав 43 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (46) — на 9-й строчке.