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«Авангард» на выезде победил «Кубань»
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«Авангард» на выезде победил «Кубань» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Авангард» победил «Кубань» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник Игорь Киреев на 14-й минуте. Автором второго гола стал нападающий Ислам Тлупов, отличившийся на 32-й минуте. Точку в матче поставил форвард Роман Минаев в добавленное время второго тайма.
Стоит отметить, что защитник «Кубани» Николай Марков на 54-й минуте получил красную карточку.
«Авангард», набрав 43 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (46) — на 9-й строчке.
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