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Раде Дугалич: Рефери спасибо
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Раде Дугалич: Рефери спасибо 

Советский спорт 1 час назад
— Без комментариев. Рефери спасибо, — передаетс слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Отметим, победный гол в матче «Амкар» забил ударом с пенальти.
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