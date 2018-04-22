«Авангард» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Кубани»

В матче 34-го тура ФНЛ «Кубань» принимала на своем поле «Авангард» и была разгромлена со счетом 0:3.

Отметим, что хозяева с 54-й минуты встречи играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник «Кубани» Николай Марков

Сегодняшняя победа позволила «Авангарду» подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице (43 очка). «Кубань», уступив, осталась на 9-й позиции (46 очков).

Чемпионат России. ФНЛ 34-й тур «Кубань» — «Авангард» — 0:3 (0:2)

Голы: Киреев, 14; Тлупов, 32; Минаев, 90+2. Удаление: Марков, 54 («Кубань»).