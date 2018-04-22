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«Авангард» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Кубани»
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«Авангард» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Кубани» 

SPORT24.ru 1 час назад
В матче 34-го тура ФНЛ «Кубань» принимала на своем поле «Авангард» и была разгромлена со счетом 0:3.
Отметим, что хозяева с 54-й минуты встречи играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник «Кубани» Николай Марков.
Сегодняшняя победа позволила «Авангарду» подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице (43 очка). «Кубань», уступив, осталась на 9-й позиции (46 очков).
Чемпионат России. ФНЛ  34-й тур  «Кубань» — «Авангард» — 0:3 (0:2)
Голы: Киреев, 14; Тлупов, 32; Минаев, 90+2. Удаление: Марков, 54 («Кубань»).
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