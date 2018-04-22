Ещё
Венгер прокомментировал победу над «Вест Хэмом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венгер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (4:1).
"Я был сконцентрирован на том, чтобы выиграть этот матч. Мы просто старались вести себя профессионально и выполнять свою работу, пусть даже обстоятельства сейчас непривычные. Команда показала хороший настрой. Это хорошая подготовка к четвергу. Мне показалось, что мы терпеливо выстраивали игру. Наша команда не допустила значительных ошибок.
Перед победой в турнире надо сперва пройти полуфинальную стадию. Это был хороший способ подготовиться — забить голы сильному «Вест Хэму», который хорошо выступал в последнее время" — приводит слова Венгера ВВС.
Soccer News: последние новости
Гончаренко: "Команда в очередной раз проявила характер и показала, что у нее есть стержень" Киевское "Динамо" добыло три очка в матче с "Вересом" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины "Челси" обыгрывает "Саутгемптон" и выходит в финал Кубка Англии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение