Крепление от зеркала Ferrari помешало победе русского автогонщика

Трехчасовая гонка первого этапа Blancpain GT Endurance Series сезона-2018 завершилась сегодня в итальянской Монце.

Экипаж под номером 35, в составе российских пилотов программы SMP Racing Виталия Петрова Дениса Булатова , а также пилота концерна Mercedes, британца Майкла Мидоуза сошел с дистанции в начале второго часа. Как пояснил в беседе с НСН Виталий Петров, причиной стало повреждение радиатора автомобиля Mercedes AMG GT3, на котором выступала его команда.

«Когда Денис ехал за рулем, преследовал одного из соперников, из под него вылетела большая железка и пробила насквозь радиатор. Мотор сразу перегрелся. При разбитом радиаторе нельзя ехать, поэтому мы сразу остановились. Произвести починку уже было невозможно. Теперь мы продолжаем болеть за Мишу Алешина», — рассказал Виталий Петров.

Как пояснил НСН пилот программы SMP Racing Денис Булатов, причиной повреждения радиатора стало крепление зеркала, отлетевшее от одного из автомобилей соперников.

«Мы поменялись с Майклом, он отыграл четыре позиции. Я выехал на хороших колесах, передо мной едет Lamborghini, это чемпионы прошлого года, буквально через круг выезжает Aston Martin и едет очень медленно. Я предпринял попытку обогнать его перед последним поворотом. Сначала он не оставил места для обгона и дошло дело до контакта. Когда мы выехали на прямую, произошел удар, я смещаюсь и у меня из капота начинает бить фонтан из воды. В последствии, оказалось, пробило его крепление от зеркала Ferrari . Получается, что просто не повезло», — рассказал Денис Булатов.

Blancpain GT Endurance Series — одна из самых известных серий GT в мире. Гонка в Монце в этом году стала первым этапом данной серии. Впереди — еще четыре гонки в Великобритании, Франции, Бельгии и Испании.