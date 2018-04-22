Ещё
Финалист Кубка России «Авангард» разгромил «Кубань»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финалист Кубка России «Авангард» разгромил «Кубань» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
«Авангард» крупно обыграл «Кубань» в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ — 3:0. Куряне в таблице поднялись на десятое место, краснодарцы идут девятыми.
Напомним, что «Авангард» пробился в финал Кубка России, где встретится с «Тосно».
Первенство России
34-й тур  "Кубань" (Краснодар) — «Авангард» (Курск) — 0:3 (0:2)
Голы: Киреев, 14 (0:1). Тлупов, 32 (0:2). Минаев, 90+1 (0:3).
"Кубань": Дюпин, Байрыев, Марков, Бугаев, Клещенко, Лобкарев, Маляров, Гай (Бендзь, 71), Алейник, Завезен (Пономарев, 72), Нурисов (Обухов, 46).
"Авангард": Чагров, Концедалов, Багаев, Гоцук, Акбашев (Минаев, 66), Альшин (Синяев, 81), Нетфуллин, Гурфов, Киреев, Федчук (Коробов, 61), Тлупов (Болов, 85).
Предупреждения: Байрыев, 55. Коробов, 86.
Удаление: Марков, 54.
Судья: ФЕДОРОВ (Петрозаводск).
22 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Локомотив" - "Уфа". Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев Губернатор Ленинградской области: "Будем настаивать, чтобы стадион "Петровский" отдали "Тосно" "Лацио" разгромил "Сампдорию", Иммобиле оформил дубль
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение