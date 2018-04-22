Финалист Кубка России «Авангард» разгромил «Кубань» 

«Авангард» крупно обыграл «Кубань» в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ — 3:0. Куряне в таблице поднялись на десятое место, краснодарцы идут девятыми.
Напомним, что «Авангард» пробился в финал Кубка России, где встретится с «Тосно».
Первенство России
34-й тур "Кубань" (Краснодар) — «Авангард» (Курск) — 0:3 (0:2)
Голы: Киреев, 14 (0:1). Тлупов, 32 (0:2). Минаев, 90+1 (0:3).
"Кубань": Дюпин, Байрыев, Марков, Бугаев, Клещенко, Лобкарев, Маляров, Гай (Бендзь, 71), Алейник, Завезен (Пономарев, 72), Нурисов (Обухов, 46).
"Авангард": Чагров, Концедалов, Багаев, Гоцук, Акбашев (Минаев, 66), Альшин (Синяев, 81), Нетфуллин, Гурфов, Киреев, Федчук (Коробов, 61), Тлупов (Болов, 85).
Предупреждения: Байрыев, 55. Коробов, 86.
Удаление: Марков, 54.
Судья: ФЕДОРОВ (Петрозаводск).
22 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань».