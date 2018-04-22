Ганчаренко: «За счёт того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить и одержать непростую победу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Краснодаром» (2:1) в эфире канала «Наш Футбол».

— Где переломная точка в матче?

— Где-то после того, как мы пропустили, минут 15 мы приходили в себя, а после того, как пришли в себя, путем замен, может быть, минуте на 70-й наступил тот момент. Может быть, даже не наступил, а команда проявила характер, потому что мы много раз бывали в сложных ситуациях. Мне казалось, что силы нас где-то покидают, но за счет того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить и одержать непростую победу. Нам было тяжело в конце, мы очень много матчей сыграли в этом промежутке, тем не менее, я доволен, как мы отреагировали, пропустив мяч, начиная с минуты 60-70-й.

— По поводу замены. Вы выпускали Натхо с прицелом на усиление атаки, или вы боялись атак «Краснодара» и усиливали скорее оборону?

— Нет, когда выходил Натхо, только об атаке думали.

— Муса, который забивает такие важные мячи, до этого Чалов. Как это происходит?

— Для этого нападающие и нужны, чтобы они и забивали голы. Я рад за нападающих, потому что если проследить, команды, которые идут вверху, должны быть футболисты, которые забивают, должен быть нападающий. Мы до этого не дотягиваем, тогда приходится это компенсировать группой атаки.

— Эпизод, когда после фола со стороны Гранквиста получил травму Витиньо. Там должна была быть красная карточка?

— Я не видел, поэтому мне сложно комментировать.

— Насколько у него серьезное повреждение?

— У него рассечение. Посмотрим, как его состояние.

— Перспективы попасть в Лигу чемпионов как теперь оцениваете?