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Ганчаренко: «За счёт того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить и одержать непростую победу»
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Ганчаренко: «За счёт того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить и одержать непростую победу» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Краснодаром» (2:1) в эфире канала «Наш Футбол».
— Где переломная точка в матче?
— Где-то после того, как мы пропустили, минут 15 мы приходили в себя, а после того, как пришли в себя, путем замен, может быть, минуте на 70-й наступил тот момент. Может быть, даже не наступил, а команда проявила характер, потому что мы много раз бывали в сложных ситуациях. Мне казалось, что силы нас где-то покидают, но за счет того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить и одержать непростую победу. Нам было тяжело в конце, мы очень много матчей сыграли в этом промежутке, тем не менее, я доволен, как мы отреагировали, пропустив мяч, начиная с минуты 60-70-й.
— По поводу замены. Вы выпускали Натхо с прицелом на усиление атаки, или вы боялись атак «Краснодара» и усиливали скорее оборону?
— Нет, когда выходил Натхо, только об атаке думали.
— Муса, который забивает такие важные мячи, до этого Чалов. Как это происходит?
— Для этого нападающие и нужны, чтобы они и забивали голы. Я рад за нападающих, потому что если проследить, команды, которые идут вверху, должны быть футболисты, которые забивают, должен быть нападающий. Мы до этого не дотягиваем, тогда приходится это компенсировать группой атаки.
— Эпизод, когда после фола со стороны Гранквиста получил травму Витиньо. Там должна была быть красная карточка?
— Я не видел, поэтому мне сложно комментировать.
— Насколько у него серьезное повреждение?
— У него рассечение. Посмотрим, как его состояние.
— Перспективы попасть в Лигу чемпионов как теперь оцениваете?
— Мы идем от матча к матчу. Нам было сложно готовиться и перебрасываться через матч, потому что очень много игр было. Сейчас у нас "Зенит", сделаем все, чтобы хорошо к нему подготовиться.
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