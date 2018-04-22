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Ганчаренко: «Стоило, видимо, раньше поговорить на повышенных тонах с Муса и поругаться»
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Ганчаренко: «Стоило, видимо, раньше поговорить на повышенных тонах с Муса и поругаться» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Краснодаром» (2:1) на пресс-конференции. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Максим Фридман.
— Думаю, что если в первом тайме в большей степени игра проходила под нашим контролем, то начало второго тайма — нет. Не было давления на игрока соперника с мячом. Долго приходили в себя после пропущенного мяча. Путём замен в очередной раз показали характер, который есть у команды. Удалось переломить исход игры. Очень довольны, суперважная игра.
— Муса разыгрался. Что вы с ним сделали?
— Нам стоило пообщаться на повышенных тонах. Я сказал ему, что он мне не друг. Стоило, видимо, раньше поговорить на повышенных тонах и поругаться.
— Какие ожидания перед матчем с "Зенитом"?
— После того, как мы играли два дня на третий, было сложно перестроиться. Надо готовиться. Сегодня и матч «Зенитом» — крайне важные. Нам необходимо подойти в хорошем состоянии.
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