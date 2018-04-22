Ганчаренко: «Стоило, видимо, раньше поговорить на повышенных тонах с Муса и поругаться»

— Думаю, что если в первом тайме в большей степени игра проходила под нашим контролем, то начало второго тайма — нет. Не было давления на игрока соперника с мячом. Долго приходили в себя после пропущенного мяча. Путём замен в очередной раз показали характер, который есть у команды. Удалось переломить исход игры. Очень довольны, суперважная игра.

— Муса разыгрался. Что вы с ним сделали?

— Нам стоило пообщаться на повышенных тонах. Я сказал ему, что он мне не друг. Стоило, видимо, раньше поговорить на повышенных тонах и поругаться.

— Какие ожидания перед матчем с "Зенитом"

— После того, как мы играли два дня на третий, было сложно перестроиться. Надо готовиться. Сегодня и матч «Зенитом» — крайне важные. Нам необходимо подойти в хорошем состоянии.