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Губернатор Ленинградской области: «Будем настаивать, чтобы стадион „Петровский“ отдали „Тосно“
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Губернатор Ленинградской области: «Будем настаивать, чтобы стадион „Петровский“ отдали „Тосно“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко надеется, что стадион «Петровский» перейдет в собственность «Тосно», а также назвал основные задачи клуба.
— Задолженности по стадиону: мы под гарантию губернатора закрыли этот вопрос, — сказал Дродзенко. — По-прежнему будем настаивать, чтобы стадион город отдал нам. Может быть, даже поменяемся какой-то собственностью, земельными участками. Смысла держать его для "Зенита" никакого нет. Самое главное сейчас, чтобы у вас была уверенность в завтрашнем дне, что будущее зависит только от вашей игры, а не от того, как будет обеспечено финансирование. Говорю откровенно потому, что в первый раз, наверное, в таком составе собираемся и говорим на эту тему.
По тренировочной базе и стадиону мы свои обязательства выполним, плюс после чемпионата мира будет современный тренировочный стадион в Рощино с условиями для проживания. Сегодня «Тосно» любой соперник по плечу, что уж говорить, если вы обыгрываете лидеров чемпионата. Не совсем, конечно, получается со средними командами, но, мне кажется, в таких случаях влияет нервозность на фоне общей нестабильной ситуации. Наша задача — избавиться от основной долговой нагрузки, ваша задача — удержаться в высшей лиге. У кого задача сложнее, даже не знаю. Наверное, у вас.
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