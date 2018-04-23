Губернатор Ленобласти: Продолжаем переговоры о передаче «Петровского» в собственность региона

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

— Мы продолжаем переговоры, о передаче стадиона в собственность области. Это может быть обмен на какие-либо объекты собственности или землю. Один из вариантов — передача участка владельцам стадиона земельного участка во Всеволожском районе рядом с Кольцевой автодорогой под рекреационные цели, — приводит слова Дрозденко официальный сайт Администрации Ленинградской области.

Встреча губернатора с командой состоялась 21 апреля на стадионе «Петровский». Это домашняя арена «Тосно» на сезон 2017/2018. На основном поле «Петровского» тосненцы провели все домашние матчи кроме игр против «Томи» и «Луча-Энергии» в Кубке России, которые состоялись на малой арене. Еще одна домашняя игра против «Рубина» была перенесена в Саранск из-за холодной погоды в Петербурге.