Губернатор Ленобласти: Продолжаем переговоры о передаче «Петровского» в собственность региона 

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее
— Мы продолжаем переговоры, о передаче стадиона в собственность области. Это может быть обмен на какие-либо объекты собственности или землю. Один из вариантов — передача участка владельцам стадиона земельного участка во Всеволожском районе рядом с Кольцевой автодорогой под рекреационные цели, — приводит слова Дрозденко официальный сайт Администрации Ленинградской области.
Встреча губернатора с командой состоялась 21 апреля на стадионе «Петровский». Это домашняя арена «Тосно» на сезон 2017/2018. На основном поле «Петровского» тосненцы провели все домашние матчи кроме игр против «Томи» и «Луча-Энергии» в Кубке России, которые состоялись на малой арене. Еще одна домашняя игра против «Рубина» была перенесена в Саранск из-за холодной погоды в Петербурге.
Напомним, 22 апреля тосненцы в матче 27-го тура РФПЛ потерпели поражение от «Амкара» со счетом 0:2. В турнирной таблице чемпионата команда Дмитрия Парфенова остается на 15-й позиции, имея в активе 24 очка. В следующем туре «Тосно» сыграет на выезде против «Ростова». Матч состоится 29 апреля на «Ростов Арене» и начнется в 19:00.