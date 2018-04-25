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Вячеслав Матюшенко: «Позитивно относимся к предложению губернатора отдать стадион „Петровский“ клубу „Тосно“
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Вячеслав Матюшенко: «Позитивно относимся к предложению губернатора отдать стадион „Петровский“ клубу „Тосно“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Советский спорт
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко положительно отнесся к предложению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко передать клубу стадион «Петровский». Однако, когда это может случиться, руководитель клуба не уточнил.
— Конечно, очень позитивно смотрим на предложение губернатора, — сказал Матюшенко.
— От вас что-то требуется, чтобы это пожелание стало реальностью?
— Этот вопрос должно решать руководство города и региона. То есть они должны договориться между собой — на каких условиях будет передача и будет ли она вообще, будет ли это коллективное управление… Не могу ничего точного сказать, но речь о передачи стадиона идет, и это, конечно, прекрасно. (Андрей СИЗЯКИН)
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