Вячеслав Матюшенко: «Позитивно относимся к предложению губернатора отдать стадион „Петровский“ клубу „Тосно“

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко положительно отнесся к предложению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко передать клубу стадион «Петровский». Однако, когда это может случиться, руководитель клуба не уточнил.

— Конечно, очень позитивно смотрим на предложение губернатора, — сказал Матюшенко.

— От вас что-то требуется, чтобы это пожелание стало реальностью?