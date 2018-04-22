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«Автомобилист» подпишет лучшего бомбардира «Лады» Белоусова
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«Автомобилист» подпишет лучшего бомбардира «Лады» Белоусова 

Советский спорт 59 минут назад
«Автомобилист» подпишет контракт с нападающим «Лады» Георгием Белоусовым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Совет директоров КХЛ по итогам сезона исключил «Ладу» из состава участников лиги. Независимо от этого Белоусов получит 1 мая статус неограниченно свободного агента и сможет подписать контракт с любым клубом КХЛ.
В сезоне-2017/18 Белоусов стал лучшим бомбардиром тольяттинского клуба, набрав 31 (8+23) очко в 51 матче регулярного чемпионата.
"Автомобилист" пытался получить Белоусова еще в декабре, но тогда «Лада» не захотела отпускать игрока. Теперь Георгий сам выбирает клуб, в котором продолжит карьеру. Екатеринбург предложил наилучшие условия, осталось согласовать лишь некоторые детали", — сказал источник.
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