Дмитрий Парфенов: Такой пенальти, как у «Амкара», не поставили бы «Зениту» и «Спартаку» 

— Когда так проигрываешь — двоякое впечатление. Один момент перевернул игру. Я никогда не жалуюсь, не комментирую такие вещи, но такой пенальти «Зениту», «Спартаку» бы не поставили. Соперник и наш защитник были в одинаковой ситуации. За такие эпизоды в каждой игре можно ставить три-четыре пенальти. Но это все эмоции, мы не набрали очки. Начало было хорошим, что и просили. Один эпизод повлиял на дальнейший ход матча. Начали нервничать, переживать. Никто не говорил, что будет легко. Мы понимали, что РФПЛ — турнир сложный. Мы руки не опускаем, будем до последнего цепляться, кусаться, сохранить место, — передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Тосно» проиграл «Амкару» в Петербурге со счетом 0:2. Голы забили Александр Рязанцев и Михаил Костюков.