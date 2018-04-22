Ещё
Сергей Семак: «Хорошая игра с „Локомотивом“ была бы хорошим результатом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Семак: «Хорошая игра с „Локомотивом“ была бы хорошим результатом» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак перед матчем 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» посетовал на потерю игроков. По словам наставника, команда нацелена на хорошую игру и благоприятный результат.
— Нравится ли игра команды? Местами нравится, местами нет. Есть над чем работать, — отметил Семак в эфире телеканала «Наш футбол». — Работаем, трудимся. Мне нравится отношение ребят. Нравится направление. Результат всегда будет адекватен качеству нашей игры.
— Удалось ли преодолеть проблемы по составу перед этой игрой?
— К сожалению, есть изменения. Пауревич пропускает по состоянию здоровья. Табидзе то же самое. Живоглаядов готовится, но пропустил всю тренировочную неделю. Для нас это серьезные потеря. Однако это шанс для других игроков. Могут себя проявить, доказать, что готовы играть в стартовом составе, и помочь команде тогда, когда это необходимо.
— Занять шестое место — хорошая мотивация?
— Конечно, хорошая. Задача — выиграть в каждом мачте. А какое место займем… Главное двигаться вперед. Если перед сезоном были задача скромнее, то по ходу сезона мы должны стремиться подняться как можно выше.
— Шестой место — успех?
— Хорошая игра в сегодняшнем матче была бы хорошим результатом. ​
Локомотив М — Уфа
Спорт-Экспресс: последние новости
"Локомотив" - "Уфа". Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев Губернатор Ленинградской области: "Будем настаивать, чтобы стадион "Петровский" отдали "Тосно" Финалист Кубка России "Авангард" разгромил "Кубань"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение