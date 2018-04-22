Сергей Семак: «Хорошая игра с „Локомотивом“ была бы хорошим результатом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак перед матчем 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» посетовал на потерю игроков. По словам наставника, команда нацелена на хорошую игру и благоприятный результат.

— Нравится ли игра команды? Местами нравится, местами нет. Есть над чем работать, — отметил Семак в эфире телеканала «Наш футбол». — Работаем, трудимся. Мне нравится отношение ребят. Нравится направление. Результат всегда будет адекватен качеству нашей игры.

— Удалось ли преодолеть проблемы по составу перед этой игрой?

— К сожалению, есть изменения. Пауревич пропускает по состоянию здоровья. Табидзе то же самое. Живоглаядов готовится, но пропустил всю тренировочную неделю. Для нас это серьезные потеря. Однако это шанс для других игроков. Могут себя проявить, доказать, что готовы играть в стартовом составе, и помочь команде тогда, когда это необходимо.

— Занять шестое место — хорошая мотивация?

— Конечно, хорошая. Задача — выиграть в каждом мачте. А какое место займем… Главное двигаться вперед. Если перед сезоном были задача скромнее, то по ходу сезона мы должны стремиться подняться как можно выше.

— Шестой место — успех?

— Хорошая игра в сегодняшнем матче была бы хорошим результатом. ​

Локомотив М — Уфа