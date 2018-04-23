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Перестрелку и поножовщину двух женщин в Дагестане сняли на видео
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Перестрелку и поножовщину двух женщин в Дагестане сняли на видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В минувшие выходные испуганные прохожие наблюдали ожесточенную драку между двумя вооруженными женщинами прямо в центре Махачкалы. Поединок начался после того, как одна из сторон, вооружившись пневматическим пистолетом, с руганью ворвалась в цветочный ларек и начала беспорядочно расстреливать продавца.
Агрессору был дан решительный отпор: вторая женщина мгновенно вооружилась ножом и бросилась в контратаку. Спасти обеих от смертельного столкновения удалось случайному прохожему, который отразил ножевую атаку и разнял разъяренных дебоширок.
Позже они были оперативно задержаны полицией.
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