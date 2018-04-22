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Стрельба и поножовщина между двумя женщинами в Махачкале попала на видео
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Стрельба и поножовщина между двумя женщинами в Махачкале попала на видео 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Причина конфликта неизвестна, однако в какой-то момент одна из фигуранток достала пневматический пистолет, а другая нож.
Конфликт между двумя женщинами в центре Махачкалы дошел до стрельбы из пневматического пистолета, рукоприкладства и поножовщины. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, опубликована в Instagram.
На видео запечатлена ссора между двумя женщинами на улице Гагарина в столице Дагестана. Причина конфликта неизвестна, однако в какой-то момент одна из фигуранток достала пневматический пистолет и попыталась расстрелять обидчицу.
После такой атаки другая женщина достала нож и попыталась атаковать противницу с его помощью. По данным СМИ, ей удалось минимум дважды зацепить женщину с пистолетом. Обеих конфликтующих дам доставили в полицейский участок, дальнейшая информация не уточняется.
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