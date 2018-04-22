Стрельба и поножовщина между двумя женщинами в Махачкале попала на видео

Причина конфликта неизвестна, однако в какой-то момент одна из фигуранток достала пневматический пистолет, а другая нож.

Конфликт между двумя женщинами в центре Махачкалы дошел до стрельбы из пневматического пистолета, рукоприкладства и поножовщины. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, опубликована в Instagram.

На видео запечатлена ссора между двумя женщинами на улице Гагарина в столице Дагестана. Причина конфликта неизвестна, однако в какой-то момент одна из фигуранток достала пневматический пистолет и попыталась расстрелять обидчицу.

После такой атаки другая женщина достала нож и попыталась атаковать противницу с его помощью. По данным СМИ, ей удалось минимум дважды зацепить женщину с пистолетом. Обеих конфликтующих дам доставили в полицейский участок, дальнейшая информация не уточняется.