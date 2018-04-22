Гончаренко: ЦСКА в очередной раз проявил характер

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«После пропущенного мяча мы минут 15 приходили в себя. Потом — возможно, путём замен — минуте на 70-й или чуть раньше наступил перелом. Думаю, в очередной раз команда проявила характер, потому что мы много раз были в сложных ситуациях. Мне казалось, что силы нас покидают, но за счёт того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить ход игры и одержать непростую победу. Нам было тяжело в конце, мы сыграли очень много матчей в этом промежутке, но довольны тем, как отреагировали на пропущенный мяч.

Когда выходил Натхо, мы думали только об атаке. Голы Мусы и Чалова? Для этого и нужны нападающие — чтобы они забивали голы. Рад за наших форвардов, потому что должны быть забивающие футболисты. Всегда нужен забивной нападающий. Когда этого нам не хватает, приходится компенсировать группой атаки.

Я не видел, как Гранкист ударил Витиньо, поэтому мне сложно комментировать. У него рассечение — посмотрим, каково его состояние.