Ещё
Гончаренко: ЦСКА в очередной раз проявил характер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гончаренко: ЦСКА в очередной раз проявил характер 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:1).
«После пропущенного мяча мы минут 15 приходили в себя. Потом — возможно, путём замен — минуте на 70-й или чуть раньше наступил перелом. Думаю, в очередной раз команда проявила характер, потому что мы много раз были в сложных ситуациях. Мне казалось, что силы нас покидают, но за счёт того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить ход игры и одержать непростую победу. Нам было тяжело в конце, мы сыграли очень много матчей в этом промежутке, но довольны тем, как отреагировали на пропущенный мяч.
Когда выходил Натхо, мы думали только об атаке. Голы Мусы и Чалова? Для этого и нужны нападающие — чтобы они забивали голы. Рад за наших форвардов, потому что должны быть забивающие футболисты. Всегда нужен забивной нападающий. Когда этого нам не хватает, приходится компенсировать группой атаки.
Я не видел, как Гранкист ударил Витиньо, поэтому мне сложно комментировать. У него рассечение — посмотрим, каково его состояние.
Перспективы попасть в Лигу чемпионов? Идём от матча к матчу. И нам было сложно перебрасываться через матч, потому что много игр было. Сейчас у нас «Зенит», и мы сделаем всё, чтобы хорошо к нему подготовиться», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Авангард» на выезде победил «Кубань» Синицын: шансы «Краснодара» на выход в ЛЧ не изменились после поражения от ЦСКА Семак: для «Уфы» было бы хорошо провести игру с «Локомотивом» качественно
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение