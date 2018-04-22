Ефимова заявила, что была уверена в своей победе на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Пловчиха Юлия Ефимова была уверена в своей победе на дистанции 100 м брассом на чемпионате России. Об этом она заявила журналистам.

В воскресенье 26-летняя спортсменка стала победительницей заплыва на 100 м брассом, показав результат 1 минута 6,48 секунды. Второе место заняла Дарья Чикунова (1.07,62), третьей стала Виталина Симонова (1.07,69).

"Главным для меня было выиграть и отобраться на чемпионат Европы, все остальное было не так важно, мне сейчас не нужно было плыть на результат. Свою задачу я выполнила хорошо, я не сомневалась, что выиграю. В заплыве делала ставку на вторую часть дистанции, недалеко отпустить соперниц, а потом нагнать их", — рассказала Ефимова.

"Чем больше стартуешь, тем быстрее приходит уверенность. Я поняла, что не нужно волноваться, главное — это отобраться, а потом уже готовиться к чемпионату Европы", — добавила она.

Ефимова рассказала, что чуть не проспала финальный заплыв. «С утра не тренировалась, потому что мой папа сказал, чтобы я спала, сколько захочу, встала в 13:30, но поняла, что не выспалась, легла дальше. И примерно в то время, когда я должна уже быть в бассейне, меня разбудила соседка, я встала и побежала с уверенностью, что мой заплыв будет позже. Такие ситуации случались частенько, когда мой папа путал время на чемпионате мира, в итоге все получилось сумбурно, но весело», — рассказала спортсменка.

Чемпионат России завершится 25 апреля. По итогам турнира будет определен состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет со 2 по 12 августа в Глазго.