Сёмин: «Локомотив» хуже всего играет с командами из середины таблицы 

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Витиньо: рана немного кровоточит и побаливает, но чувствую себя нормально

Должен ли был Лапочкин удалять Гранквиста?

Никитин — журналистам: с Билялетдиновым нельзя так разговаривать, он всё доказал