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Сёмин: «Локомотив» хуже всего играет с командами из середины таблицы
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Сёмин: «Локомотив» хуже всего играет с командами из середины таблицы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Мы хуже всего всегда играем с командами из середины таблицы. Они хорошо обороняются. Не хватает нам волевых усилий. Найти в конце эпизод для реализации. Момент был явный всего один — у Антона Миранчука. Было хорошее давление. Но, как говорят, вырвать мяч и забить пока не получается. Ничего страшного.
Как состояние Чорлуки? Сложно сказать, доктора скажут.
Почему не сыграл Ари? В прошлый раз вы спрашивали, чего я его поменял. Сегодня спрашиваете, чего не выпустил. Потому что Эдер играл, Фарфан играл. Поэтому Ари не играл. Просто всё», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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