После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

Поддержка Погребняку есть, альтернативы — нет Праздник от выхода в финал Кубка России для «Тосно» был омрачен степенью серьезности травмы Павла Погребняка. Чтобы понять его значимость для команды, достаточно увидеть, что из семи голов, забитых тосненцами весной, 34-летний форвард участвовал в четырех. Однако больше он в этом сезоне не поможет: из-за травмы ахилла Погребняк выбыл на полгода. В клубе уже готовы обсуждать с нападающим новый контракт (действующий истечет 30 июня), однако не стоит ждать, что основные переговоры начнутся раньше окончания сезона. Сначала надо понять, спасется ли «Тосно» в премьер-лиге и будет ли у команды Лига Европы в случае выигрыша Кубка.

В любом случае вклад нападающего в клубе уже очень ценят. На матч с «Амкаром» игроки вышли в футболках «Пога, мы с тобой».

Фото: ФК «Тосно»

«Амкар» столкнулся практически с той же проблемой. В заявку на матч в Петербурге не попал Аарон Оланаре . Главное зимнее приобретение пермяков забило только два гола, зато они помогли команде подняться в таблице. В последнем матче с ЦСКА нигериец отыграл только один тайм, и вряд ли из-за какого-то особого пункта в арендном контракте. Вадим Евсеев объяснял замену «футбольными причинам», а сам игрок говорил о боли в ноге.

«Амкар» не по плечу

Накануне матча футболисты и тренеры «Тосно» встретились на «Петровском» с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко . Чиновник на эмоциях от последнего успеха команды был уверен, что все соперники тосненцам по плечу. Несмотря на преимущество по владению мячом, подходам к воротам, «Тосно» не создал больших проблем «Амкару». Даже не сказать, что был какой-то момент, где хозяева уж точно могли забивать. При этом пермяки совсем не вымучивали свою минимальную победу. Не обошлось, конечно, без тех же фокусов, что в Петербурге видели еще в марте. Только сейчас в Артура Нигматуллина было трудно выбросить хоть какую-нибудь монету за то, что он тянул время.

Конец матча команда Евсеева вообще оставила за собой. Вышедший на замену Михаил Костюков забил второй гол в быстрой атаке, а Саид Эзатолахи чуть не реализовал штрафной удар. «Амкар» после двух матчей с 0:3 еще дальше ушел от зоны прямого вылета, а «Тосно» все так же в ней остается.

Больнее всего смотреть на такой результат не только болельщикам тосненцев, а даже поклонникам «Спартака». После матча трудно избежать комментариев красно-белым с посылом «И как мы могли им проиграть?»

«Тосно» (Ленинградская область) — «Амкар» (Пермь) — 0:2 (0:1)

Голы: Рязанцев, 18 — пенальти (0:1). Костюков, 90+2 (0:2)

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев (Палиенко, 56), Роша (Рикардиньо, 82), Полетанович, Мелкадзе (Труич, 34)

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов (Эзатолахи, 71), Гащенков, Гол (Костюков, 88), Бодул (Форбс, 76)

Предупреждения: Мирзов, 73 — Гол, 87; Нигматуллин, 90+1 22 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»