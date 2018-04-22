«Тяжело, когда топят с первых минут». Жалобы «Тосно» после поражения конкуренту

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев не показывал вид, что рад победе.

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

— Забили два мяча, не пропустили, — отчеканивал специалист. — Не дали сопернику разбежаться. Мы понимали, что если дать простор, проигрывать борьбу — соперник навяжет свою игру. Этим «Тосно» и превосходил соперников, переламывал игры. Мы были к этому готовы. Может быть, у соперников эмоции ушли. Такую игру вырвать у «Спартака»…

Вопросов к тренеру не накопилось, и его быстро отпустили.

— Я думал, такое только во второй лиге — даже разочарованно сказал Евсеев.

Его остановили на несколько селфи, а один журналист тихо спросил, что с Аароном Оланаре

— Оланаре? — переспросил тренер. — Ничего.

Нелюбитель критиковать судейскую работу Дмитрий Парфенов на этот раз немного сорвался.

— Когда так проигрываешь — двоякое впечатление. Один момент перевернул игру. Я никогда не жалуюсь, не комментирую такие вещи, но такой пенальти «Зениту», «Спартаку» бы не поставили. Соперник и наш защитник были в одинаковой ситуации. За такие эпизоды в каждой игре можно ставить три-четыре пенальти. Но это все эмоции, мы не набрали очки. Начало было хорошим, что и просили. Один эпизод повлиял на дальнейший ход матча. Начали нервничать, переживать. Никто не говорил, что будет легко. Мы понимали, что РФПЛ — турнир сложный. Мы руки не опускаем, будем до последнего цепляться, кусаться, сохранить место.

— Насколько трудно было готовить команду после победы над «Спартаком»?

— После таких побед легче восстанавливать. Начало матча это показало: максимальная отдача, концентрация. Мы контролировали ход матча. Может, нервозность потом получилась из-за усталости.

— Из-за чего рано заменили Мелкадзе?

— Не мог продолжить игру. Надеемся, все хорошо. Жора — боец. У него не очень приятная травма. Может, это тоже сказалось.

«Было желание забить, но нам не давали»

Судейская тема продолжилась в микст-зоне, и куда мощнее.

— Без комментариев. Рефери спасибо, — бросил журналистам Раде Дугалич.

— Тяжело играть против 14 человек, — говорил чуть заведенный капитан «Тосно». — Против нас играл «Амкар» и три судьи. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти. Мяч находится в воздухе, летит в 20 метрах от ворот, а он ставит точку и говорит, что был игровой момент. Какой, когда нет мяча? Пускай разбирается судейский исполком.

— Успели восстановиться после полуфинала со «Спартаком»?

— Мы ни в чем не уступили «Амкару». Двигались хорошо, единоборства выигрывали. Тяжело играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.

— У команды было 70 минут после пенальти.

— Было, но вы видели игру? Любое касание — сразу свисток в нашу сторону. Вы нас в чем-то обвиняете? У команды было желание играть и забить гол. Но нам не давали, вот и все.

Резиуан Мирзов на фоне одноклубника выглядел более спокойным.

— Все получалось, пока не поставили пенальти, — отметил полузащитник. — После этого уже было тяжело играть. Матч был до первого гола. Они забили, сели в оборону, и нам было тяжело что-то делать. Надо было забивать первыми, и было бы намного легче играть.

— 120 минут полуфинала со «Спартаком» сказались на подготовке команды?

— Нет, был нормальный настрой. Все понимали важность этой игры. Все вышли биться, силы были.

— Судья совершил ошибку, поставив пенальти?

— Я не видел этот момент. Но думаю, можно было и не ставить.

Форвард «Амкара» Дарко Бодул переехал в Россию летом 2016-го. К концу второго сезона в Перми футболист, родившийся в Сараево, начал давать интервью на русском языке.

— Игра была очень важна для нас, — сказал легионер с австрийским и хорватским паспортом. — Мы всей командой хорошо сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Осталось выиграть одну-две игры, и мы хорошо закончим сезон.

— Команда способна избежать стыков?

— Конечно, мы это показали. Все играли очень хорошо на пользу команде. Для «Тосно» тоже игра была очень важна, но мы смогли победить и добиться нужного результата. Если будем продолжать играть в свою игру, все будет хорошо.