«Реал Сосьедад» уступил «Малаге»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Малага» одержала домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» — 2:0.

Счет на 11-й минуте открыл полузащитник Адриан Гонсалес, а на 35-й минуте отличился Юссеф Эн-Несири.