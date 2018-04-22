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«Реал Сосьедад» уступил «Малаге»
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«Реал Сосьедад» уступил «Малаге» 

LiveSport.Ru 34 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче 34-го тура испанской Примеры «Малага» одержала домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» — 2:0.
Счет на 11-й минуте открыл полузащитник Адриан Гонсалес, а на 35-й минуте отличился Юссеф Эн-Несири.
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