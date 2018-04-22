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Семак: «Перед сезоном у „Уфы“ были задачи поскромнее»
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Семак: «Перед сезоном у „Уфы“ были задачи поскромнее» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Наш Футбол».
— Вам самому нравится футбол, в который играет «Уфа»? Потому что многие под впечатлением в последних матчах вашей команды.
— Местами нравится, местами — нет. Есть над чем работать, куда двигаться. Работаем, трудимся, мне нравится отношение ребят, нравится направление. А наш результат всегда будет адекватен качеству нашей игры.
— По составу на сегодняшний матч, там были проблемы, удалось ли их преодолеть? Как вы выбирались из этих проблем перед игрой?
— К сожалению, есть у нас изменения. Пауревич пропускает по состоянию здоровья, и Табидзе — по состоянию здоровья. К сожалению, Живоглядов, который готовится, но пропустил практически всю тренировочную неделю. Конечно, для нас это серьезные потери, но еще раз повторюсь. Это шанс для других игроков, тренируются все замечательно, у каждого есть возможность себя проявить, доказать, что он готов играть в стартовом составе и помочь команде тогда, когда это потребуется.
— Занять шестое место для «Уфы» — хорошая мотивация на конец сезона?
— Конечно, хорошая. Мотивация — выигрывать в каждом матче. А на каком месте мы окажемся, посмотрим в дальнейшем. Нам нужно двигаться. Понятно, что мы зацикливаемся на результатах и турнирной таблице. Если перед сезоном были задачи поскромнее, то по ходу сезона, если мы можем двигаться, мы должны улучшать качество нашей игры и стремиться подняться как можно выше на то место, на которое можем подняться.
— Шестое место было бы успехом для вас?
— Хорошая игра в сегодняшнем матче было бы очень хорошо для нас.
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