Семак: «Перед сезоном у „Уфы“ были задачи поскромнее»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Наш Футбол».

— Вам самому нравится футбол, в который играет «Уфа»? Потому что многие под впечатлением в последних матчах вашей команды.

— Местами нравится, местами — нет. Есть над чем работать, куда двигаться. Работаем, трудимся, мне нравится отношение ребят, нравится направление. А наш результат всегда будет адекватен качеству нашей игры.

— По составу на сегодняшний матч, там были проблемы, удалось ли их преодолеть? Как вы выбирались из этих проблем перед игрой?

— К сожалению, есть у нас изменения. Пауревич пропускает по состоянию здоровья, и Табидзе — по состоянию здоровья. К сожалению, Живоглядов, который готовится, но пропустил практически всю тренировочную неделю. Конечно, для нас это серьезные потери, но еще раз повторюсь. Это шанс для других игроков, тренируются все замечательно, у каждого есть возможность себя проявить, доказать, что он готов играть в стартовом составе и помочь команде тогда, когда это потребуется.

— Занять шестое место для «Уфы» — хорошая мотивация на конец сезона?

— Конечно, хорошая. Мотивация — выигрывать в каждом матче. А на каком месте мы окажемся, посмотрим в дальнейшем. Нам нужно двигаться. Понятно, что мы зацикливаемся на результатах и турнирной таблице. Если перед сезоном были задачи поскромнее, то по ходу сезона, если мы можем двигаться, мы должны улучшать качество нашей игры и стремиться подняться как можно выше на то место, на которое можем подняться.

— Шестое место было бы успехом для вас?

— Хорошая игра в сегодняшнем матче было бы очень хорошо для нас.