«Сказал, что я ему не друг». Что Гончаренко сделал с Мусой

— Хорошо играли в первые минуты матча, — сказал после поражения от ЦСКА (1:2) исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара». — Был выход один на один, еще хорошие подходы. Далее инициатива перешла к ЦСКА. Они атаковали острее. Мы уступали в подборах. И при организации атак перестраховывались, действовали много поперек и назад.

Во втором тайме улучшили подбор мяча, периодически отрезали группу игроков ЦСКА, организовывая атаки. Имели шансы упрочить преимущество. ЦСКА снизил активность. Два гола в конце пришли на ровном месте.

— «Краснодар» сегодня играл без Федора Смолова. С ним шансов на победу было бы больше?

— Возможно. Не могу ответить на этот вопрос. Вандерсон провел качественный матч. Федя — лидер команды, последние два года лучший бомбардир. Его нам не хватало. Но к Вандерсону нет никаких вопросов.

— Что с Шатовым?

— У Олега были проблемы с икроножной мышцей. Они не дали ему сыграть. Поэтому Шатов и попросил замену. Нужно обследовать, чтобы сказать детальнее.

— «Краснодар» теперь только пятый. Еще рассчитываете зацепиться за Лигу чемпионов?

— Ставим максимальные цели перед собой. Пока есть возможность попадания в ЛЧ, сделаем все, чтобы добиться лучшего результата.

Виктор Гончаренко : «Если надо, еще раз вступлю в перепалку с Мусой»

— В первом тайме игра проходила под нашим контролем, — считает главный тренер ЦСКА. — Но в стартовые минуты второго тайма мы упустили нити игры. В результате пропустили. Начали глубоко обороняться. Не было давления на соперников, когда они владели мячом. Долго в себя приходили, минут 15 после пропущенного мяча.

Когда казалось, что силы нас покидают, благодаря заменам и характеру игру удалось переломить. Конечно, мы довольны победой, тем более график у нас напряженный. Сегодня была супер-важная игра для распределения мест.

— У Мусы в последних трех матчах премьер-лиги «3+2» по системе «гол + пас». Что вы с ним сделали? Почему Ахмеда прорвало только сейчас?

— Нам стоило пообщаться после того знаменитого матча, где я его заменил. Я сказал, что я ему не друг, поэтому буду требовать с него больше, чем с любого другого футболиста. Он согласился. Стоило нам вступить в перепалку. Если надо, еще раз это сделаем.

— Матч с «Зенитом» будет решающим для вас в концовке? Какие ожидания перед ним?

— После того, как играли через два дня на третий, быстро пришлось переключаться. Сейчас все как-то далеко. Надо восстановиться, хорошо подготовиться.

Наверное, и сегодня был матч важный, и с «Зенитом» будет важный. Естественно, имеет значение и то, как конкуренты сыграют. А нам важно восстановить Вернблума и Дзагоева.