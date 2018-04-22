Газинский: «ЦСКА заставил „Краснодар“ сесть к своим воротам и дожал»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал гостевой матч с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России, который «быки» проиграли со счетом 1:2.

"Первый тайм провели не вполне удачно, ЦСКА доминировал. Во втором игра наладилась, мы выглядели получше, удалось забить первыми. В концовке пропустили два мяча. Думаю, ЦСКА дожал нас. Приятнее был бы ничейный результат.

ЦСКА заставил нас играть так глубоко. В дебюте они превосходили нас. Во втором тайме мы чуть исправились, больше играли в атаку. Забили, но в концовке пропустили дважды.

Смолова, безусловно, не хватало. Ни для кого не секрет, что Федя лидер команды.

Старались играть в свой футбол. Но ЦСКА заставил нас так сесть к своим воротам. Отсюда и их преимущество", — передает слова Газинского корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.