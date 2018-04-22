Ещё
Газинский: «ЦСКА заставил „Краснодар“ сесть к своим воротам и дожал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газинский: «ЦСКА заставил „Краснодар“ сесть к своим воротам и дожал» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал гостевой матч с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России, который «быки» проиграли со счетом 1:2.
"Первый тайм провели не вполне удачно, ЦСКА доминировал. Во втором игра наладилась, мы выглядели получше, удалось забить первыми. В концовке пропустили два мяча. Думаю, ЦСКА дожал нас. Приятнее был бы ничейный результат.
ЦСКА заставил нас играть так глубоко. В дебюте они превосходили нас. Во втором тайме мы чуть исправились, больше играли в атаку. Забили, но в концовке пропустили дважды.
Смолова, безусловно, не хватало. Ни для кого не секрет, что Федя лидер команды.
Старались играть в свой футбол. Но ЦСКА заставил нас так сесть к своим воротам. Отсюда и их преимущество", — передает слова Газинского корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.
SPORT24.ru: последние новости
Морозов и Ефимова завоевали золотые медали на чемпионате России по плаванию «Реал Сосьедад» уступил «Малаге», не совершив за весь матч ни одного фола «Арсенал» на своем поле разгромил «Вест Хэм»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение