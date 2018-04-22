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Синицын: шансы «Краснодара» на выход в ЛЧ не изменились после поражения от ЦСКА
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Синицын: шансы «Краснодара» на выход в ЛЧ не изменились после поражения от ЦСКА 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Многое не получалось из того, что планировали. Настрой был на забитый гол. В первом тайме не удавалось сделать практически ничего. Вот во втором прошла хорошая комбинация и реализовали момент. Никто не собирается винить Виктора Классона, который ошибся при втором пропущенном голе. В борьбе просто упустил мяч, так сложилось.
После этого поражения шансы «Краснодара» на попадания в Лигу Чемпионов не изменились. Впереди три игры будем выкладываться на максимум. Всё в наших руках, мы будем стараться», — передаёт слова Синицына корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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