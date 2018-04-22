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В «Краснодаре» рассказали о степени тяжести травмы Шатова
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В «Краснодаре» рассказали о степени тяжести травмы Шатова 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о степени тяжести повреждения у полузащитника команды Олега Шатова.
"У Олега были проблемы с икроножной мышцей еще до матча. Решили попробовать выпустить его с первых минут, однако он снова почувствовал дискомфорт, поэтому попросил замену", — цитирует Мусаева ТАСС.
Полузащитник получил повреждение ноги и, прихрамывая, покинул поле на 16-й минуте встречи. Его заменил бразилец Жоаозиньо, имеющий российское гражданство.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.
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