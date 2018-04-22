В «Краснодаре» рассказали о степени тяжести травмы Шатова

"У Олега были проблемы с икроножной мышцей еще до матча. Решили попробовать выпустить его с первых минут, однако он снова почувствовал дискомфорт, поэтому попросил замену", — цитирует Мусаева ТАСС

Полузащитник получил повреждение ноги и, прихрамывая, покинул поле на 16-й минуте встречи. Его заменил бразилец Жоаозиньо, имеющий российское гражданство.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.