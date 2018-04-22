Боб Юнгельс из Люксембурга, представляющий команду Quick-Step Floors, одержал победу в однодневной велогонке Мирового тура «Льеж-Бастонь-Льеж» по дорогам Бельгии. Юнгельс на 37 секунд опередил ставшего вторым канадца Майкла Вудса (EF Education First) и финишировавшего с ним в одно время француза Романа Барде (AG2R La Mondiale).
Лучший из россиян Ильнур Закарин (Katusha–Alpecin) финишировал 45-м с отставанием в 3 минуты 15 секунд.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Льеж-Бастонь-Льеж». 258,5 км. Бельгия
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) — 6:24.44. 2. Майкл Вудс (Канада, EF Education First) — отставание 0.37. 3. Роман Барде (Франция, AG2R La Mondiale) — то же отставание… 45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) — + 3.15… 110. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) — + 15.48.