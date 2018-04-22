Давид Юрченко: «Тяжело играть против четырнадцати человек — трех судей и одиннадцати соперников»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал результат домашнего матча 27-го тура чемпионата России​ против «Амкара»​ (0:2). По словам вратаря, команду «топили» на протяжении всей встречи.

— Какие впечатления от матча? — вопрос Юрченко.

— Тяжело играть против четырнадцати человек. Трех судей и одиннадцати соперников. Я давно не видел, чтобы назначали пенальти в такой ситуации. Мяч в воздухе в двадцати метрах от ворот, а за это ставят точку. Повторюсь: тяжело играть против четырнадцати человек.

— Команда успела восстановиться после полуфинала кубка?

— Как вы видели, мы ни в чем не уступили сопернику. В движении, работе на поле. А когда тебя заведомо «топят», тяжело играть. Нас сразу посадили на свисток

— После пенальти у команды было 70 минут…

— У команды было желание забить, но нам не давали играть. Постоянные свистки, как это объясняется? Так играть тяжело. ( Артем РЯБОВОЛ

Тосно — Амкар