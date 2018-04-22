Голкипер «Тосно» Давид Юрченко выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Алексеем Еськовым в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:2). Гости забили первый мяч с пенальти на 17-й минуте.
«Тяжело играть против 14 человек, которые находятся на поле. Три судьи плюс целая команда. Таких пенальти давно не видел. Мяч находится в воздухе и летит в 20 метрах от ворот. Пускай разбирается судейский исполком. Тяжело играть против 14 человек. Мы ничем не уступили сопернику в плане движения, борьбы. Когда заведомо топят и сажают на свистки, играть тяжело. Да, у нас было время, но вы игру видели? Каждое касание — свисток. Как это объяснить? Было желание играть и забить гол, но нам не давали», — передаёт слова Юрченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.