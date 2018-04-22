Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» победил ЦСКА

Все матчи финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Первый матч «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Галиев — 8 (Лямкин, Ткачев), 8:49 — 1:0. Ничушкин — 3 (Попов, Петров), 33:59 — 1:1. Галиев — 9 (Ткачев, Зарипов), 48:15 — 2:1. Вратари: Гарипов — Юханссон (59:49). Штраф: 0 — 8. Броски: 20 (10+3+7) — 23 (8+7+8). Судьи: Одиньш, Франо. 14 апреля. Казань. «Татнефть Арена».

Второй матч «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Азеведо — 8 (бол., Зарипов), 10:08 — 1:0. Киселевич — 1 (бол., Скотт, Попов), 19:16 — 1:1. Клинкхаммер — 2 (Охтамаа, Глухов), 36:09 — 2:1. Вратари: Гарипов — Сорокин (59:21). Штраф: 8 — 12. Броски: 23 (10+8+5) — 26 (8+11+7). Судьи: Белов, Кулаков. 16 апреля. Казань. «Татнефть Арена».

Третий матч ЦСКА — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Петров — 3 (Григоренко, Попов), 14:03 — 1:0. Ландер — 6 (Манухов, Секач), 16:37 — 1:1. Галиев — 10 (бол., Ткачев), 18:12 — 1:2. Скотт — 2 (Марченко, Жарков), 38:21 — 2:2. Петров — 4 (Попов), 72:25 — 3:2. Вратари: Сорокин — Гарипов. Штраф: 4 — 8. Броски: 38 (14+12+6+6) — 19 (6+4+4+5). Судьи: Ержабек, Оленин. 18 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Четвертый матч ЦСКА — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Азеведо — 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 — 0:1. Ландер — 7 (Азеведо), 27:27 — 0:2. Светлаков — 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 — 1:2. Ландер — 8 (п.в.), 59:14 — 1:3. Вратари: Сорокин (59:01) — Гарипов. Штраф: 6 — 10. Броски: 40 (19+10+11) — 24 (8+11+5). Судьи: Гашилов, Гофман. 20 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Пятый матч «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 4-1 Результаты и расписание матчей финала Кубка Гагарина — здесь