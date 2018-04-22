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Гранквист: «Удар в лицо Витиньо не фол, просто неудачно получилось»
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Гранквист: «Удар в лицо Витиньо не фол, просто неудачно получилось» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист уверен, что не фолил, когда ударил ногой в лицо форварду ЦСКА Витиньо. Матч 27-го тура РФПЛ завершился домашней победой ЦСКА со счетом 2:1.
”Играть с ЦСКА на выезде всегда тяжело. До замены Шатова мы играли хорошо, контролировали матч. Но потом сдали, на это тренер обратил внимание в перерыве. Второй тайм снова начали здорово, забили первыми. Затем у нас было несколько хороших моментов, чтобы забить ещё и «убить» игру. Но ЦСКА забрал мяч себе. Первый гол Мусы — фантастика. Второй — скорее его удача, потому что мы потеряли мяч прямо у своей штрафной. Мы расстроены, но должны побеждать в трёх оставшихся матчах. Теперь будет тяжело попасть в Лигу чемпионов — мы упустили ЦСКА и ”Зенит" вперёд.
Удар Витиньо? Это не фол, просто получилось не слишком удачно. Я не видел мяча, но сначала попал именно по нему, а уже затем по Витиньо", — передает слова Гранквиста корреспондент Sport24 Данила Игнатов.
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