«Локомотив» проводит 800-й матч в чемпионате 

«Локомотив» оказался вторым после ЦСКА клубом, добравшимся до отметки 800 в высшем дивизионе. Юбилейной для железнодорожников стала домашняя встреча с «Уфой». В предыдущие годы красно-зеленые трижды отмечали круглые даты победами, трижды — ничьими и однажды домашним поражением от «Амкара».
Юбилейные матчи «Локомотива» в чемпионате
Соперник
03.04.1992
Океан (д) — 2:1 Рычков, Подпалый
100-й 10.06.1995
Спартак (г) — 2:1 Оганесян, Елышев
200-й 17.06.1998
Алания (д) — 0:0 300-й 18.08.2001
Алания (г) — 1:1 Измайлов
400-й 12.03.2005
Томь (д) — 2:0 Лебеденко, Лоськов
500-й 06.07.2008
Амкар (д) — 0:1 600-й 21.08.2011
Краснодар (д) — 1:0 Глушаков
700-й 07.12.2014
Терек (г) — 0:0 По числу матчей в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин значительно превосходит всех коллег вместе взятых. Ближайшие преследователи Юрия Палыча Игорь Черевченко и Леонид Кучук отстают от него 469 проведенных встреч.
Тренеры «Локомотива» в чемпионате России
Тренер
Сезоны
Матчи
Юрий СЕМИН
1992-2005, 2009-2010, 2016-н.в.
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
2014, 2015-2016
Леонид КУЧУК
2013-2014
2008-2009
Славен БИЛИЧ
2012/13 Анатолий БЫШОВЕЦ
Жозе КОУСЕЙРУ
2011/12 Владимир ЭШТРЕКОВ
Славолюб МУСЛИН
Миодраг БОЖОВИЧ
2014/15 Юрий КРАСНОЖАН
2011/12 Владимир МАМИНОВ
2009, 2011/12 Олег ДОЛМАТОВ
2016/17 Среди игроков рекорд по числу проведенных встреч принадлежит Дмитрию Лоськову, трижды приходившему в команду и сыгравшему за нее 322 матча. Из нынешнего состава в десятку гвардейцев входит только вратарь Гильерме, для которого игра с «Уфой» — 203-я в премьер-лиге.
Лидеры «Локомотива» по числу матчей в чемпионате России
Игрок
Сезоны
Матчи
Дмитрий ЛОСЬКОВ
1997-2007, 2010-2012, 2017
Владимир МАМИНОВ
1993-2008
1992-1997, 2002-2005
1995-1999, 2003-2008
Юрий ДРОЗДОВ
1993-2003
1994-2001
2004-2013
2007-2017
Олег ПАШИНИН
1993-2007
ГИЛЬЕРМЕ
2009-н.в.
В бомбардирском списке лидерство Дмитрия Лоськова также не обсуждается. Его преимущество над Дмитрием Сычевым составляет 27 голов. Из нынешних железнодородников чаще всего за команду отличался Мануэл Фернандеш — 21 раз (14-й результат).
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионате России
Игрок
Сезоны
Дмитрий ЛОСЬКОВ
1997-2007, 2010-2012, 2017
Дмитрий СЫЧЕВ
2004-2013
1993-1997
1993-1998
1996-2001
1994-2001
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
2004-2009
Владимир МАМИНОВ
1993-2008
2005-2008, 2012-2016
Даме НДОЙ
2012-2014