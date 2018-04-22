«Локомотив» проводит 800-й матч в чемпионате

«Локомотив» оказался вторым после ЦСКА клубом, добравшимся до отметки 800 в высшем дивизионе. Юбилейной для железнодорожников стала домашняя встреча с «Уфой». В предыдущие годы красно-зеленые трижды отмечали круглые даты победами, трижды — ничьими и однажды домашним поражением от «Амкара».

Юбилейные матчи «Локомотива» в чемпионате

Соперник

03.04.1992

Океан (д) — 2:1 Рычков, Подпалый

100-й 10.06.1995

Спартак (г) — 2:1 Оганесян, Елышев

200-й 17.06.1998

Алания (д) — 0:0 300-й 18.08.2001

Алания (г) — 1:1 Измайлов

400-й 12.03.2005

Томь (д) — 2:0 Лебеденко, Лоськов

500-й 06.07.2008

Амкар (д) — 0:1 600-й 21.08.2011

Краснодар (д) — 1:0 Глушаков

700-й 07.12.2014

Тренеры «Локомотива» в чемпионате России

Тренер

Сезоны

Матчи

Юрий СЕМИН

1992-2005, 2009-2010, 2016-н.в.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

2014, 2015-2016

Леонид КУЧУК

2013-2014

2008-2009

Славен БИЛИЧ

Жозе КОУСЕЙРУ

Славолюб МУСЛИН

Миодраг БОЖОВИЧ

2016/17 Среди игроков рекорд по числу проведенных встреч принадлежит Дмитрию Лоськову , трижды приходившему в команду и сыгравшему за нее 322 матча. Из нынешнего состава в десятку гвардейцев входит только вратарь Гильерме, для которого игра с «Уфой» — 203-я в премьер-лиге.

Лидеры «Локомотива» по числу матчей в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Матчи

Дмитрий ЛОСЬКОВ

1997-2007, 2010-2012, 2017

Владимир МАМИНОВ

1993-2008

1992-1997, 2002-2005

1995-1999, 2003-2008

Юрий ДРОЗДОВ

1993-2003

1994-2001

2004-2013

2007-2017

Олег ПАШИНИН

1993-2007

ГИЛЬЕРМЕ

2009-н.в.

В бомбардирском списке лидерство Дмитрия Лоськова также не обсуждается. Его преимущество над Дмитрием Сычевым составляет 27 голов. Из нынешних железнодородников чаще всего за команду отличался Мануэл Фернандеш — 21 раз (14-й результат).

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Дмитрий ЛОСЬКОВ

1997-2007, 2010-2012, 2017

Дмитрий СЫЧЕВ

2004-2013

1993-1997

1993-1998

1996-2001

1994-2001

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ

2004-2009

Владимир МАМИНОВ

1993-2008

2005-2008, 2012-2016

Даме НДОЙ

2012-2014