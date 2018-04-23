Ветеран «Спартака» отказался критиковать команду после поражения от «Ахмата»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых от «Ахмата» в матче чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Не хочу никого критиковать, ребята попали в очень глубокую психологическую яму. Выбираться из нее очень тяжело, и кто не был в этой шкуре, тот не поймет.

Поражение в Кубке от «Тосно» очень сильно ударило по самолюбию игроков «Спартака».

Я смотрю на движение игроков и ощущение, будто у них на ногах висит дополнительный груз в 10 кг: ноги не бегут, всё делают невпопад, всё даётся через большие усилия. Я был в такой ситуации, и здесь я рассуждаю как футболист", — сказал Рейнгольд.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3.