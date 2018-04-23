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Ветеран «Спартака» отказался критиковать команду после поражения от «Ахмата»
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Ветеран «Спартака» отказался критиковать команду после поражения от «Ахмата» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых от «Ахмата» в матче чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Не хочу никого критиковать, ребята попали в очень глубокую психологическую яму. Выбираться из нее очень тяжело, и кто не был в этой шкуре, тот не поймет.
Поражение в Кубке от «Тосно» очень сильно ударило по самолюбию игроков «Спартака».
Я смотрю на движение игроков и ощущение, будто у них на ногах висит дополнительный груз в 10 кг: ноги не бегут, всё делают невпопад, всё даётся через большие усилия. Я был в такой ситуации, и здесь я рассуждаю как футболист", — сказал Рейнгольд.
Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3.
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