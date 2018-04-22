Мурад Мусаев: «Смолов — лидер „Краснодара“. Нам его не хватало»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2). По его мнению, если бы Федор Смолов мог бы принять участие в матче, то у его команды было бы больше шансов на победу. Форвард пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

— Мы хорошо действовали в первые минуты матча, ЦСКА атаковал острее, но мы успевали в подборах и организации атаки немного подстраховывались, — сказал Мусаев. — Во втором тайме улучшили подбор мяча, смогли забить, да и у нас были еще шансы, ЦСКА снизил активность. Голы в конце пришли на пустом месте. Первый — с подбора, во втором неудачная работа с мячом.

— Если бы Смолов мог играть, то результат был бы другим?

— Не могу ответить на этот вопрос. Конечно, Федя — лидер, нам его не хватало. Он все-таки два года подряд лучший бомбардир чемпионата. Но Вандерсон сыграл достаточно матчей — он опытный боец. К нему нет никаких вопросов. Было бы больше шансов на победу со Смоловым? Возможно. Не могу ответить на этот вопрос. ( Ярослав СУСОВ

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