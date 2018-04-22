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Медаль «За отвагу» спустя 75 лет передали дочери участника ВОВ
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Медаль «За отвагу» спустя 75 лет передали дочери участника ВОВ 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
К награде Ахмед Мулюков был представлен в 1943 году, когда он в бою с фашистскими захватчиками помог отразить немецкую контратаку, снабжая расчет снарядами, но медаль так и не была вручена.
В военном комиссариате Республики Татарстан состоялась торжественная передача удостоверения к медали «За отвагу» за подписью Президента Российской Федерации Владимира Путина дочери красноармейца Ахмеда Мулюкова.
К награде Ахмед Мулюков был представлен в 1943 году, когда он в бою с фашистскими захватчиками помог отразить немецкую контратаку, снабжая расчет снарядами, но медаль так и не была вручена. В 1943 году Ахмед Мулюков умер, так и не узнав о своей награде.
Кадровые органы Центрального военного округа продолжают поиск военнослужащих, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. В 2017 году 14 ветеранов получили фронтовые ордена и медали, еще 182 реликвии переданы родственникам солдат и офицеров Великой Отечественной войны, не доживших до этого дня. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.
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