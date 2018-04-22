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Пашков: «Ак Барс» победил благодаря штабу Билялетдинова, лучший игрок — Гарипов
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Пашков: «Ак Барс» победил благодаря штабу Билялетдинова, лучший игрок — Гарипов 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу «Ак Барса» в финале в Кубке Гагарина над ЦСКА. Счёт в серии 4-1.
«Победа «Ак Барса» заслуженная, команда выглядела более подготовленной во всех смыслах. Самое главное, что она имело своё лицо. Главный фактор успеха —— тренерский штаб казанцев, который сумел подготовить хороший коллектив, который достоин победы. Сильнейшие игроки — это Азеведу и Гарипов. Всё-таки Гарипов сыграл наиболее важную роль, бессменно проведя всю финальную серию практически без ошибок, показывая временами выдающуюся игру.
У ЦСКА много достоинств. У команды очень сильный состав, большие возможности по ротации, но были и слабости — отсутствие одной тактической идеи. Команда отошла от тотального хоккея времён Квартальнова, а сейчас оказалась на перепутье. Своего лица ЦСКА за сезон так и не нашёл», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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