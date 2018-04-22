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Владимир Пономарев: ЦСКА еще составит конкуренцию «Спартаку» в борьбе за серебро
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Владимир Пономарев: ЦСКА еще составит конкуренцию «Спартаку» в борьбе за серебро 

Советский спорт 26 минут назад
— Мне очень понравился матч в исполнении армейцев, которые активно двигались, приложили максимум усилий для победы. Тренерский штаб также сделал все три замены очень точечно и вовремя. Хотя, в глобальном смысле, класса обоим коллективам, все же, не хватало, но в принципе все было ровно, ЦСКА в концовке больше повезло. В предыдущих турах армейцы ощущались тяжеловато, но при таком графике игр без этого никак, тем более в концовке сезона. Было напряжение, но тренерский штаб сумел подтянуть функциональное состояние игроков, возможно, были более облегченные тренировки без мяча, и команда заиграла более-менее нормально. Сегодня на ЦСКА было приятно смотреть. Думаю, шансы «Краснодара» после этого поражения попасть в Лигу чемпионов стали заметно поменьше. А что касается ЦСКА, то я думаю, что команда еще составит конкуренцию "Спартаку" в борьбе за серебряные медали. Посмотрим, как красно-белые, которые в последнее время не блещут, сыграют с «Ахматом». Я надеюсь на то, что ЦСКА финиширует вторым, а на первое место уже и не рассчитываю, поскольку для этого «Локомотив» должен проиграть два матча, — сказал Пономарев.
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