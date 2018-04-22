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Давид Юрченко: «Тосно» играл против «Амкара» и судей. Тяжело, когда заведомо топят с первых минут
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Давид Юрченко: «Тосно» играл против «Амкара» и судей. Тяжело, когда заведомо топят с первых минут 

Советский спорт 26 минут назад
Фото: Советский спорт
После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее
— Тяжело играть против 14 человек. Против нас играл «Амкар» и три судьи. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти. Мяч находится в воздухе, летит в 20 метрах от ворот, а он ставит точку и говорит, что был игровой момент. Какой, когда нет мяча? Пускай разбирается судейский исполком.
— Успели восстановиться после полуфинала со «Спартаком»? — Мы ни в чем не уступили «Амкару». Двигались хорошо, единоборства выигрывали. Тяжело играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.
— У команды было 70 минут после пенальти. — Было, но вы видели игру? Любое касание, сразу свисток в нашу сторону. Вы нас в чем-то обвиняете? У команды было желание играть и забить гол. Но нам не давали, вот и все, — передает слова Юрченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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