Давид Юрченко: «Тосно» играл против «Амкара» и судей. Тяжело, когда заведомо топят с первых минут

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

— Тяжело играть против 14 человек. Против нас играл «Амкар» и три судьи. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти. Мяч находится в воздухе, летит в 20 метрах от ворот, а он ставит точку и говорит, что был игровой момент. Какой, когда нет мяча? Пускай разбирается судейский исполком.

— Успели восстановиться после полуфинала со «Спартаком» ? — Мы ни в чем не уступили «Амкару». Двигались хорошо, единоборства выигрывали. Тяжело играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.