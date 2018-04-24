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А. Егоров: удар Гранквиста в голову Витиньо — несчастный случай
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А. Егоров: удар Гранквиста в голову Витиньо — несчастный случай 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод в матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА — «Краснодар» (2:1), когда защитник «быков» Андреас Гранквист ударил ногой в голову нападающего «армейцев» Витиньо.
«Ситуация пограничная. Нога у Гранквиста идёт снизу вверх, нет такой скорости, агрессии, он смотрит на мяч. Эта ситуация — несчастный случай. Да, он рисковал и за это должен был получать жёлтую карточку. Кровь — это не всегда показатель того, что нарушителя нужно удалять. Но чуть нога Гранквиста шла бы побыстрее или сверху вниз, это была бы абсолютно другая ситуация — красная карточка вместо жёлтой», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».
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 Ещё 27 источников 
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