Руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников рассказал, что комиссия рассмотрит эпизод матча 27-го тура РФПЛ ЦСКА — «Краснодар» (2:1), в котором защитник гостей Андреас Гранквист ударил ногой по лицу нападающего «армейцев» Витиньо.
«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА — «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», — сказал Левников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.