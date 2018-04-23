Ещё
ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА — «Краснодар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА — «Краснодар» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников рассказал, что комиссия рассмотрит эпизод матча 27-го тура РФПЛ ЦСКА — «Краснодар» (2:1), в котором защитник гостей Андреас Гранквист ударил ногой по лицу нападающего «армейцев» Витиньо.
«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА — «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», — сказал Левников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
«Ак Барс» обыгрывает ЦСКА в финале Кубка Гагарина со счётом 2-0 «Арсенал» – «Зенит» и другие зажигательные матчи чемпионата России Попадёт ли «Зенит» в Лигу чемпионов?
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
Крымчан не пустят на финал Лиги чемпионов1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение